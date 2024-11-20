«Понимаем, в чём проблема» И.о. главного тренера «Амура» — о 14-м поражении подряд

И. о. главного тренера «Амура» Виктор Костючёнок прокомментировал 14-е поражение подряд. В матче со «Спартаком» хабаровская команда уступила с крупным счётом 3:7.

«Пропускаем очень много лёгких голов, допускаем недоработку моментов до конца. Мы понимаем, в чём проблема, это наша внутренняя кухня, мы с этим разберёмся. «Спартак» – с победой. Замена вратаря во втором периоде была связана с тем, что Дмитрий Лозебников пропустил пять голов, надо было взбадривать команду и менять его, чтобы совсем не потух. Мы боролись до конца, вы это видели, забили хорошие голы, были хорошие моменты, но играем не все 60 минут, есть недоработка и потеря концентрации, это больше всего настораживает», — цитирует Костючёнка пресс-служба КХЛ.