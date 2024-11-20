«Понимаем, в чём проблема» И.о. главного тренера «Амура» — о 14-м поражении подряд
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И. о. главного тренера «Амура» Виктор Костючёнок прокомментировал 14-е поражение подряд. В матче со «Спартаком» хабаровская команда уступила с крупным счётом 3:7.
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2024, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
7 : 3
Амур
Хабаровск
1:0 Рубцов (Пашин, Савиков) – 03:09 (5x4) 2:0 Пашин (Чайковски) – 10:23 (5x5) 3:0 Ружичка (Пашин) – 16:01 (5x5) 3:1 Балдаев (Ли, Гальченюк) – 16:24 (5x5) 4:1 Савиков (Ружичка, Голдобин) – 33:36 (5x5) 5:1 Беляев (Голдобин, Орлов) – 39:07 (5x5) 6:1 Морозов (Голдобин, Савиков) – 39:25 (5x5) 6:2 Барулин (Ли, Бродхёрст) – 46:48 (5x4) 7:2 Голдобин (Порядин, Вишневский) – 47:19 (5x5) 7:3 Коротких (Брынцев, Дюрандо) – 48:32 (5x5)
«Пропускаем очень много лёгких голов, допускаем недоработку моментов до конца. Мы понимаем, в чём проблема, это наша внутренняя кухня, мы с этим разберёмся. «Спартак» – с победой. Замена вратаря во втором периоде была связана с тем, что Дмитрий Лозебников пропустил пять голов, надо было взбадривать команду и менять его, чтобы совсем не потух. Мы боролись до конца, вы это видели, забили хорошие голы, были хорошие моменты, но играем не все 60 минут, есть недоработка и потеря концентрации, это больше всего настораживает», — цитирует Костючёнка пресс-служба КХЛ.
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