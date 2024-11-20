Нападающий «Торонто» Никита Гребёнкин поделился ожиданиями от дебютного матча в НХЛ. Россиянин был вызван из АХЛ и примет участие во встрече с «Вегасом». Матч начнётся в ночь на 21 ноября в 3:00 мск.

«Я долгое время упорно работал, чтобы получить этот шанс. Рад получить шанс проявить себя и буду продолжать работать, чтобы помочь команде победить. Победа команды принесёт мне удовольствие», – сказал Никита на ломаном английском языке каналу TSN.

В текущем сезоне российский хоккеист набрал 10 очков в 13 матчах чемпионата. Гребёнкин забросил четыре шайбы и отдал шесть результативных передач в дебютном сезоне в АХЛ.

Напомним, в минувшем сезоне Гребёнкин играл в «Металлурге» и в его составе стал обладателем Кубка Гагарина. За 67 проведённых встреч Никита смог заработать 41 очко.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 21 ноября 2024, четверг. 03:30 МСК Торонто Мэйпл Лифс Торонто Не начался Вегас Голден Найтс Парадайс Кто победит в основное время? П1 X П2