Нападающий «Торонто» Никита Гребёнкин поделился ожиданиями от дебютного матча в НХЛ. Россиянин был вызван из АХЛ и примет участие во встрече с «Вегасом». Матч начнётся в ночь на 21 ноября в 3:00 мск.
«Я долгое время упорно работал, чтобы получить этот шанс. Рад получить шанс проявить себя и буду продолжать работать, чтобы помочь команде победить. Победа команды принесёт мне удовольствие», – сказал Никита на ломаном английском языке каналу TSN.
В текущем сезоне российский хоккеист набрал 10 очков в 13 матчах чемпионата. Гребёнкин забросил четыре шайбы и отдал шесть результативных передач в дебютном сезоне в АХЛ.
Напомним, в минувшем сезоне Гребёнкин играл в «Металлурге» и в его составе стал обладателем Кубка Гагарина. За 67 проведённых встреч Никита смог заработать 41 очко.