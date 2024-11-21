Тренер «Колорадо» отреагировал на травму Овечкина в преддверии матча с «Вашингтоном»

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар высказался о травме российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в преддверии очного матча команд в рамках Национальной хоккейной лиги. Игра состоится завтра, 22 ноября.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 22 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Колорадо Эвеланш Денвер Кто победит в основное время? П1 X П2

«Мне никогда не нравится видеть травмы. Независимо от ситуации, не хочется, чтобы игроки испытывали боль, ведь хоккей — это физическая игра, и травмы — часть этого процесса.

Но речь идёт о таком игроке, как Ови, который стремится к величию, хочется видеть его здоровым и способным продолжать эту гонку. Начало сезона у него было отличным, вплоть до того вечера, когда он травмировался. Надеюсь, что это ненадолго и он сможет вернуться. Травмы — часть нашего спорта. Думаю, с ними сталкивается каждый, но мне бы хотелось, чтобы он поправился и продолжал стремиться к своей цели», — приводит слова Беднара журналист Стивен Уайно в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, текущий статус возвращения Овечкина в строй значится как с «недели на неделю».

Главные рекорды Александра Овечкина: