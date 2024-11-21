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Тренер «Колорадо» отреагировал на травму Овечкина в преддверии матча с «Вашингтоном»

Тренер «Колорадо» отреагировал на травму Овечкина в преддверии матча с «Вашингтоном»
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Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар высказался о травме российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в преддверии очного матча команд в рамках Национальной хоккейной лиги. Игра состоится завтра, 22 ноября.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Колорадо Эвеланш
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мне никогда не нравится видеть травмы. Независимо от ситуации, не хочется, чтобы игроки испытывали боль, ведь хоккей — это физическая игра, и травмы — часть этого процесса.

Но речь идёт о таком игроке, как Ови, который стремится к величию, хочется видеть его здоровым и способным продолжать эту гонку. Начало сезона у него было отличным, вплоть до того вечера, когда он травмировался. Надеюсь, что это ненадолго и он сможет вернуться. Травмы — часть нашего спорта. Думаю, с ними сталкивается каждый, но мне бы хотелось, чтобы он поправился и продолжал стремиться к своей цели», — приводит слова Беднара журналист Стивен Уайно в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, текущий статус возвращения Овечкина в строй значится как с «недели на неделю».

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