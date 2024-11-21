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Нападающий «Вашингтона»: мы будем готовиться к победам без Овечкина

Нападающий «Вашингтона»: мы будем готовиться к победам без Овечкина
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Нападающий «Вашингтона» Якуб Врана высказался о травме российского нападающего Александра Овечкина.

«Думаю, нам предстоит столкнуться с реальностью. Мы сильная команда. Травмы случаются, и иногда в течение сезона всё идёт не так, как хочется. Мы готовы к этому, готовы к трудностям, и я уверен, что у нас крепкая группа. Конечно, он потрясающий игрок и важная часть команды. Да, это тяжело — он наш капитан. Но в то же время такова жизнь. Мы будем готовиться к победам без него. Мы хотим играть и за него тоже. Он наш капитан, который каждую ночь показывает пример и долгие годы был суперзвездой, берущий на себя огромную нагрузку. Когда его нет, мы должны убедиться, что играем на том уровне, который он оценит», — приводит слова Враны Russian Machine Never Breaks.

Овечкин получил повреждение в результате столкновения коленом в третьем периоде с форвардом хозяев Джеком Макбэйном. Россиянин покинул лёд с помощью партнёров, а позже ушёл в раздевалку.

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