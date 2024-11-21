Защитник «Вашингтона» — о травме Овечкина: понимаем, что поставлено на карту

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон прокомментировал травму российского форварда Александра Овечкина.

«Я не хочу сказать, что это как в любом другом случае, но сейчас ничего не остаётся, кроме как найти способ справиться с этим. Он — ключевая фигура, важный лидер, способный менять ход игр. Нам понадобится, чтобы другие ребята взяли на себя эту роль. Это не секрет для всех, когда кто-то выбывает, но потерять такого игрока особенно тяжело. Придётся многое перестраивать, чтобы восполнить утрату незаменимых элементов. Думаю, что это добавило немного грусти, которую все почувствовали из-за ситуации. Мы видим, как он каждый день приходит на тренировку, и понимаем, что поставлено на карту. Никогда не хочется, чтобы кто-то получал травму, но здесь многое на кону, и, безусловно, он показывал свою лучшую игру за последние годы», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

Овечкин получил повреждение в результате столкновения коленом в третьем периоде с форвардом хозяев Джеком Макбэйном. Россиянин покинул лёд с помощью партнёров, а позже ушёл в раздевалку.

Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году