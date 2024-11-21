Тренер «Вашингтона» рассказал, что нужно делать команде после травмы Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал, что надо делать команде после травмы российского нападающего Александра Овечкина.

«Всё, что мы делаем как команда, связано с ним, он наш капитан. Когда теряешь такого игрока, это серьёзно, но теперь нужно перенаправить внимание тренеров, игроков и лидерской группы. Нужно, чтобы каждый, включая тренеров, сделал чуть больше, чтобы компенсировать пустоту, вызванную его отсутствием», — приводит слова Карбери Washington Post.

Овечкин получил повреждение в результате столкновения коленом в третьем периоде с форвардом хозяев Джеком Макбэйном. Россиянин покинул лёд с помощью партнёров, а позже ушёл в раздевалку.

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