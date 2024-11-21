Том Уилсон – о травме Овечкина: вся хоккейная общественность почувствовала разочарование

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон прокомментировал травму российского нападающего Александра Овечкина.

«Думаю, вся хоккейная общественность почувствовала это разочарование и эмоции, болея за него, потому что он отдаёт всё, что у него есть. Он ощущает это давление. Весь мир хоккея поддерживает его», — приводит слова Уилсона Russian Machine Never Breaks.

Овечкин получил травму в результате столкновения коленом в третьем периоде с форвардом хозяев Джеком Макбэйном. Россиянин покинул лёд с помощью партнёров, а позже ушёл в раздевалку. Текущий статус возвращения Овечкина в строй значится как с «недели на неделю».

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