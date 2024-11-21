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Тренер «Вашингтона»: Мирошниченко понимает, что его задача — не заменить Овечкина

Тренер «Вашингтона»: Мирошниченко понимает, что его задача — не заменить Овечкина
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери объяснил, для чего вызвал российского нападающего Ивана Мирошниченко из АХЛ.

«Мирошниченко полностью понимает, что его задача — не заменить Овечкина, а просто занять его место в составе. Он будет собой. Независимо от того, выйдет ли он на лёд в эту ночь, мы видели его в действии. Мы знаем его навыки. Он хорошо себя проявил в «Херши», и мы считаем, что это правильный выбор для вызова в такой ситуации, когда нужен нападающий», — приводит слова Карбери Washington Post.

Напомним, ранее «Вашингтон» поместил Овечкина в список травмированных.

В текущем сезоне Мирошниченко провёл за «Херши» 16 матчей и набрал 14 очков — забросил семь шайб и отдал семь результативных передач. Иван является вторым снайпером и бомбардиром «Херши».

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