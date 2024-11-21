Маккиннон поддержал Овечкина после травмы

Форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон поддержал российского нападающего Александра Овечкина после полученной травмы.

«Жаль, что он выбыл на несколько недель, но надеюсь, что он вернётся быстрее, чем говорят, и продолжит бороться за рекорд. Обидно, что мы не играем с ним завтра ночью, это точно», — приводит слова Маккиннона официальный сайт НХЛ.

Овечкин получил повреждение в результате столкновения коленом в третьем периоде с форвардом хозяев Джеком Макбэйном. Позже «Вашингтон» поместил россиянина в список травмированных.

«Колорадо» встретится с «Вашингтоном» 22 ноября.

Материалы по теме Тренер «Вашингтона» рассказал, что нужно делать команде после травмы Овечкина

Главные рекорды Александра Овечкина