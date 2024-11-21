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Маккиннон поддержал Овечкина после травмы

Маккиннон поддержал Овечкина после травмы
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Форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон поддержал российского нападающего Александра Овечкина после полученной травмы.

«Жаль, что он выбыл на несколько недель, но надеюсь, что он вернётся быстрее, чем говорят, и продолжит бороться за рекорд. Обидно, что мы не играем с ним завтра ночью, это точно», — приводит слова Маккиннона официальный сайт НХЛ.

Овечкин получил повреждение в результате столкновения коленом в третьем периоде с форвардом хозяев Джеком Макбэйном. Позже «Вашингтон» поместил россиянина в список травмированных.

«Колорадо» встретится с «Вашингтоном» 22 ноября.

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