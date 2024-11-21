Никита Гребёнкин провёл жёсткий силовой приём в своём дебютном матче в НХЛ

21-летний российский нападающий команды «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Гребёнкин в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вегас Голден Найтс», проходящем на льду «Скоушабэнк-Арена» в Торонто, провёл жёсткий силовой приём против канадского защитника Ши Теодора.

Судьи в данном эпизоде нарушений не увидели, команды продолжили игру в равных составах.

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На момент написания новости заканчивается второй период матча. Счёт 1:0 в пользу хозяев.

Напомним, в текущем сезоне российский хоккеист набрал 10 очков в 13 матчах чемпионата. Гребёнкин забросил четыре шайбы и отдал шесть результативных передач в дебютном сезоне в АХЛ.