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«Филадельфия» проиграла «Каролине», Мичков — без очков, у Орлова — ассист

«Филадельфия» проиграла «Каролине», Мичков — без очков, у Орлова — ассист
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В ночь с 20 на 21 ноября мск на льду «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Каролина Харрикейнз». Победу со счётом 4:1 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 ноября 2024, четверг. 03:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Чатфилд (Мартинук) – 00:30     1:1 Пилинг (Силер, Кейтс) – 22:13     1:2 Ахо – 41:03     1:3 Стаал (Орлов, Чатфилд) – 46:02     1:4 Рослович (Ахо) – 46:57    

У победителей голами отличились американский защитник Джейлен Чатфилд, финский нападающий Себастьян Ахо, канадский форвард Джордан Стаал и американец Джек Рослович. На счету россиянина Дмитрия Орлова результативная передача.

В составе «Филадельфии» единственную шайбу забросил нападающий из США Райан Пилинг.

«Филадельфия» продолжит домашнюю серию и встретится с «Чикаго Блэкхоукс» 23 ноября. «Каролина» на выезде сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз» 22 ноября.

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