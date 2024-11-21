«Филадельфия» проиграла «Каролине», Мичков — без очков, у Орлова — ассист
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В ночь с 20 на 21 ноября мск на льду «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Каролина Харрикейнз». Победу со счётом 4:1 одержали гости.
НХЛ — регулярный чемпионат
21 ноября 2024, четверг. 03:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Чатфилд (Мартинук) – 00:30 1:1 Пилинг (Силер, Кейтс) – 22:13 1:2 Ахо – 41:03 1:3 Стаал (Орлов, Чатфилд) – 46:02 1:4 Рослович (Ахо) – 46:57
У победителей голами отличились американский защитник Джейлен Чатфилд, финский нападающий Себастьян Ахо, канадский форвард Джордан Стаал и американец Джек Рослович. На счету россиянина Дмитрия Орлова результативная передача.
В составе «Филадельфии» единственную шайбу забросил нападающий из США Райан Пилинг.
«Филадельфия» продолжит домашнюю серию и встретится с «Чикаго Блэкхоукс» 23 ноября. «Каролина» на выезде сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз» 22 ноября.
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