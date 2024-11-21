«Филадельфия» проиграла «Каролине», Мичков — без очков, у Орлова — ассист

В ночь с 20 на 21 ноября мск на льду «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Каролина Харрикейнз». Победу со счётом 4:1 одержали гости.

У победителей голами отличились американский защитник Джейлен Чатфилд, финский нападающий Себастьян Ахо, канадский форвард Джордан Стаал и американец Джек Рослович. На счету россиянина Дмитрия Орлова результативная передача.

В составе «Филадельфии» единственную шайбу забросил нападающий из США Райан Пилинг.

«Филадельфия» продолжит домашнюю серию и встретится с «Чикаго Блэкхоукс» 23 ноября. «Каролина» на выезде сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз» 22 ноября.