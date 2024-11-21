Шайба Дадонова помогла «Далласу» уверенно обыграть «Сан-Хосе»

Сегодня, в ночь с 20 на 21 ноября мск на льду «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Даллас Старз» и «Сан-Хосе Шаркс». Победу со счётом 5:2 одержали хозяева.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились американский нападающий Джейсон Робертсон, канадские форварды Уайатт Джонстон и Джейми Бенн и фин Роопе Хинц. Также на счету россиянина Евгения Дадонова гол.
У гостей забивали финский нападающий Микаэль Гранлунд и канадский защитник Джейк Уолман.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
«Даллас» начнёт выездную серию и встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 24 ноябоя. «Сан-Хосе» на выезде сыграет с «Сент-Луис Блюз» 22 ноября.
- 21 ноября 2024
-
06:44
-
06:11
-
05:33
-
04:56
-
04:41
-
03:34
-
03:06
-
02:22
-
01:54
-
01:47
- 20 ноября 2024
-
23:50
-
23:40
-
23:31
-
23:16
-
23:09
-
22:55
-
22:53
-
22:49
-
22:46
-
22:43
-
22:41
-
22:40
-
22:39
-
22:35
-
22:32
-
22:21
-
22:16
-
21:49
-
21:45
-
21:43
-
21:42
-
21:25
-
20:55
-
20:36
-
20:32