Шайба Дадонова помогла «Далласу» уверенно обыграть «Сан-Хосе»

Сегодня, в ночь с 20 на 21 ноября мск на льду «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Даллас Старз» и «Сан-Хосе Шаркс». Победу со счётом 5:2 одержали хозяева.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились американский нападающий Джейсон Робертсон, канадские форварды Уайатт Джонстон и Джейми Бенн и фин Роопе Хинц. Также на счету россиянина Евгения Дадонова гол.

У гостей забивали финский нападающий Микаэль Гранлунд и канадский защитник Джейк Уолман.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Даллас» начнёт выездную серию и встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 24 ноябоя. «Сан-Хосе» на выезде сыграет с «Сент-Луис Блюз» 22 ноября.