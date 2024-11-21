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Даллас Старз — Сан-Хосе Шаркс, результат матча 21 ноября 2024, счёт 5:2, регулярный чемпионат НХЛ

Шайба Дадонова помогла «Далласу» уверенно обыграть «Сан-Хосе»
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Сегодня, в ночь с 20 на 21 ноября мск на льду «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Даллас Старз» и «Сан-Хосе Шаркс». Победу со счётом 5:2 одержали хозяева.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 ноября 2024, четверг. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Робертсон (Дамба, Харли) – 15:33     1:1 Гранлунд (Эклунд) – 18:44 (sh)     2:1 Джонстон (Хинц, Робертсон) – 20:56     3:1 Бенн (Стэнковен) – 30:56     3:2 Уолман (Гранлунд, Сеси) – 53:25     4:2 Хинц (Джонстон, Робертсон) – 58:33     5:2 Дадонов (Бек) – 59:06    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились американский нападающий Джейсон Робертсон, канадские форварды Уайатт Джонстон и Джейми Бенн и фин Роопе Хинц. Также на счету россиянина Евгения Дадонова гол.

У гостей забивали финский нападающий Микаэль Гранлунд и канадский защитник Джейк Уолман.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Даллас» начнёт выездную серию и встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 24 ноябоя. «Сан-Хосе» на выезде сыграет с «Сент-Луис Блюз» 22 ноября.

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