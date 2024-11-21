Разгромная победа «Спартака» в КХЛ, Евсеев описал нападение в Астрахани. Главное к утру
Четыре очка форварда Николая Голдобина помогли «Спартаку» разгромить «Амур» в матче КХЛ, главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев описал нападение на него и на других сотрудников клуба в Астрахани, будущий владелец футбольного клуба «Париж» объявил, что немецкий специалист Юрген Клопп будет участвовать в проекте французского клуба. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Четыре очка Голдобина помогли «Спартаку» разгромить «Амур» в матче с 10 голами.
- Вадим Евсеев подробно описал нападение в Астрахани.
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