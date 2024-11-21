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21 ноября главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НХЛ и КХЛ, теннис, НБА

Разгромная победа «Спартака» в КХЛ, Евсеев описал нападение в Астрахани. Главное к утру
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Четыре очка форварда Николая Голдобина помогли «Спартаку» разгромить «Амур» в матче КХЛ, главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев описал нападение на него и на других сотрудников клуба в Астрахани, будущий владелец футбольного клуба «Париж» объявил, что немецкий специалист Юрген Клопп будет участвовать в проекте французского клуба. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Четыре очка Голдобина помогли «Спартаку» разгромить «Амур» в матче с 10 голами.
  2. Вадим Евсеев подробно описал нападение в Астрахани.
  3. Будущий владелец ФК «Париж» рассказал о возможном сотрудничестве с Клоппом.
  4. «Филадельфия» проиграла «Каролине», Мичков — без очков, у Орлова — ассист.
  5. «Почему «ПСЖ» купил Сафонова Во Франции оценили первые матчи Матвея за клуб.
  6. Гол Никиты Гусева помог «Динамо» нанести «Сибири» пятое поражение подряд.
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