Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Трактор — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 21 ноября

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 21 ноября
Аудио-версия:
Комментарии

21 ноября в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

В Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Торонто» и «Вегасом». Победу одержали «Мэйпл Лифс» со счётом 3:0. За «кленовых листьев» свой дебютный матч в НХЛ провёл российский нападающий Никита Гребёнкин. Форвард очками не отметился.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 ноября 2024, четверг. 03:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 0
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Минтен (Нюландер, Экман-Ларссон) – 08:53     2:0 Нюландер (Марнер, Таварес) – 43:01 (pp)     3:0 Хольмберг (Марнер, Таварес) – 56:41    

В ночь с 20 на 21 ноября мск на льду «Уэллс Фарго-центра» в Филадельфии (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Каролина Харрикейнз». Победу со счётом 4:1 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 ноября 2024, четверг. 03:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Чатфилд (Мартинук) – 00:30     1:1 Пилинг (Силер, Кейтс) – 22:13     1:2 Ахо – 41:03     1:3 Стаал (Орлов, Чатфилд) – 46:02     1:4 Рослович (Ахо) – 46:57    
НХЛ — регулярный чемпионат
21 ноября 2024, четверг. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Робертсон (Дамба, Харли) – 15:33     1:1 Гранлунд (Эклунд) – 18:44 (sh)     2:1 Джонстон (Хинц, Робертсон) – 20:56     3:1 Бенн (Стэнковен) – 30:56     3:2 Уолман (Гранлунд, Сеси) – 53:25     4:2 Хинц (Джонстон, Робертсон) – 58:33     5:2 Дадонов (Бек) – 59:06    

На данный момент не завершены два матча:

НХЛ — регулярный чемпионат
21 ноября 2024, четверг. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
3 : 0
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Спронг (Стивенсон, Монтур) – 35:55     2:0 Монтур (Стивенсон, Шварц) – 40:23     3:0 Гурд (Шварц, Стивенсон) – 57:17    
НХЛ — регулярный чемпионат
21 ноября 2024, четверг. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
0 : 1
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Цукер (Далин, Так) – 40:38 (pp)    
Материалы по теме
Что происходит с вратарями в НХЛ? Их статистика сейчас — худшая почти за 30 лет
Что происходит с вратарями в НХЛ? Их статистика сейчас — худшая почти за 30 лет
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android