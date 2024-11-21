НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 21 ноября

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21 ноября в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

В Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Торонто» и «Вегасом». Победу одержали «Мэйпл Лифс» со счётом 3:0. За «кленовых листьев» свой дебютный матч в НХЛ провёл российский нападающий Никита Гребёнкин. Форвард очками не отметился.

В ночь с 20 на 21 ноября мск на льду «Уэллс Фарго-центра» в Филадельфии (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Каролина Харрикейнз». Победу со счётом 4:1 одержали гости.

На данный момент не завершены два матча: