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«Думали, что он потерял одно яичко». Фолиньо — о травме Цуккарелло после броска в пах

«Думали, что он потерял одно яичко». Фолиньо — о травме Цуккарелло после броска в пах
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Нападающий «Миннесоты» Маркус Фолиньо прокомментировал травму форварда Матса Цуккарелло, которого броском в пах травмировал партнёр по команде. Цуккарелло перенёс операцию и выбыл почти на месяц. Норвежский нападающий в игре с «Монреаль Канадиенс» (3:0) покинул площадку в первом периоде после того, как защитник «Миннесоты» Брок Фэйбер после броска от синей линии попал шайбой Матсу в пах.

«Мы думали, что он потерял одно яичко. Но ему повезло, и он до сих пор имеет два яичка», — цитирует Фолиньо B/R Open Ice.

Цуккарелло потребуется три-четыре недели на восстановление. Напомним, 37-летний Матс Цуккарелло принял участие во всех 16 матчах «Уайлд» в этом сезоне Национальной хоккейной лиги, забив шесть голов и отдав восемь результативных передач.

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