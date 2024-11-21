Наиль Якупов рассказал, как произошёл переход из «Куньлуня» в «Авангард»

Нападающий Наиль Якупов рассказал, как произошёл его переход из «Куньлуня» в «Авангард».

«Рад, что мне сразу предоставили возможность сыграть, понять систему, как всё взаимодействует. В целом всё было неплохо, были позитивные моменты, но мы будем прибавлять от игре к игре. В «Авангарде» есть все условия, чтобы набрать форму в кратчайшие сроки.

— Как произошёл переход в «Авангард»?

— В то время, когда «Авангард» играл с «Нефтехимиком», я уже собирал вещи. А потом мне просто всё подтвердили. На следующий день уже приехал. Никто бы не дал времени собираться неделями, всё быстро произошло. Документные дела решали на стороне, а моей задачей было как можно скорее собраться и прилететь, – сказал Якупов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.