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«Сиэтл» и «Баффало» одержали сухие победы над «Нэшвиллом» и «Лос-Анджелесом»

«Сиэтл» и «Баффало» одержали сухие победы над «Нэшвиллом» и «Лос-Анджелесом»
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В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Лос-Анджелесом» и «Баффало». Сухую победу одержали гости со счётом 1:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 ноября 2024, четверг. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
0 : 1
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Цукер (Далин, Так) – 40:38 (pp)    

Победный гол забил нападающий «Баффало» Джейсон Цукер. Вратарь «клинков» Укко-Пекка Луукконен записал на свой счёт «сухой» матч.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В параллельном матче «Сиэтл» на своей площадке принимал «Нэшвилл». Встреча закончилась сухой победой «Кракен» со счётом 3:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 ноября 2024, четверг. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
3 : 0
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Спронг (Стивенсон, Монтур) – 35:55     2:0 Монтур (Стивенсон, Шварц) – 40:23     3:0 Гурд (Шварц, Стивенсон) – 57:17    

Голами в составе хозяев отметились Даниэль Спронг, Брэндон Монтур и Янни Гурд. Голкипер «Кракен» Джоуи Даккорд оформил первый шат-аут в текущем сезоне и четвёртый в карьере НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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