«Сиэтл» и «Баффало» одержали сухие победы над «Нэшвиллом» и «Лос-Анджелесом»

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Лос-Анджелесом» и «Баффало». Сухую победу одержали гости со счётом 1:0.
Победный гол забил нападающий «Баффало» Джейсон Цукер. Вратарь «клинков» Укко-Пекка Луукконен записал на свой счёт «сухой» матч.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В параллельном матче «Сиэтл» на своей площадке принимал «Нэшвилл». Встреча закончилась сухой победой «Кракен» со счётом 3:0.
Голами в составе хозяев отметились Даниэль Спронг, Брэндон Монтур и Янни Гурд. Голкипер «Кракен» Джоуи Даккорд оформил первый шат-аут в текущем сезоне и четвёртый в карьере НХЛ.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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