«Сиэтл» на своей площадке принимал «Нэшвилл». Встреча завершилась сухой победой «Кракен» со счётом 3:0.

«Нэшвилл» получил малый штраф за несоответствие протоколу стартовой пятёрки матча. Вместо заявленного Стивена Стэмкоса на стартовое вбрасывание вышел Филип Форсберг. Спустя 43 секунды после начала матча арбитры встречи посовещались и выписали «Предаторз» малый скамеечный штраф, согласно правилам НХЛ.

Как сообщил в перерыве матча главный тренер «Нэшвилла» Эндрю Брюнетт, в стартовый протокол матча закралась опечатка. Вместо номера 9, под которым вышел Форсберг, была случайно указана цифра 91, соответствующая номеру Стэмкоса.