«Нэшвилл» получил малый штраф за несоответствие протоколу стартовой пятёрки матча
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«Сиэтл» на своей площадке принимал «Нэшвилл». Встреча завершилась сухой победой «Кракен» со счётом 3:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
21 ноября 2024, четверг. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
3 : 0
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Спронг (Стивенсон, Монтур) – 35:55 2:0 Монтур (Стивенсон, Шварц) – 40:23 3:0 Гурд (Шварц, Стивенсон) – 57:17
«Нэшвилл» получил малый штраф за несоответствие протоколу стартовой пятёрки матча. Вместо заявленного Стивена Стэмкоса на стартовое вбрасывание вышел Филип Форсберг. Спустя 43 секунды после начала матча арбитры встречи посовещались и выписали «Предаторз» малый скамеечный штраф, согласно правилам НХЛ.
Как сообщил в перерыве матча главный тренер «Нэшвилла» Эндрю Брюнетт, в стартовый протокол матча закралась опечатка. Вместо номера 9, под которым вышел Форсберг, была случайно указана цифра 91, соответствующая номеру Стэмкоса.
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