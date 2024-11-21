Нападающий «Торонто» Никита Гребёнкин с юмором оценил свой дебют в НХЛ

Нападающий «Торонто» Никита Гребёнкин поделился эмоциями от дебюта в НХЛ. Россиянин принял участие в матче с «Вегасом» (3:0), провёл на площадке 11 минут и пять секунд без набранных очков. Форвард отметился четырьмя силовыми приёмами, броском по воротам и заблокировал один бросок.

«Это был длинный день, я счастлив, что мы победили. Спасибо генменеджеру «Торонто» за предоставленный шанс. Это был весёлый день. Я долго ждал победы в матче НХЛ. Ребята в команде и тренер помогли мне справиться с волнением.

Перед матчем я поужинал с русскими ребятами из «Вегаса». Они сказали мне наслаждаться этим моментом и играть в свою игру. Первый матч не будет идеальным, не будет хет-триков. Команда играет в хороший хоккей, ребята сказали мне «бэкчек, форчек и пэйчек (зарплата)(смеётся)», — цитирует Гребёнкина пресс-служба клуба.

Отметим, что Гребёнкин давал интервью на английском языке.