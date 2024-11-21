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«Обычно он не лежит на льду». Комментатор «Кэпиталз» высказался о травме Овечкина

«Обычно он не лежит на льду». Комментатор «Кэпиталз» высказался о травме Овечкина
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Комментатор матчей «Кэпиталз» Джо Бенинати заявил, что травма капитана «Вашингтона» Александра Овечкина получилась случайной, но россиянин получил серьёзный удар.

«Это был случайный, непредвиденный, неудачный контакт. Это было серьёзное столкновение. Я наблюдал за тем, как этот парень играет в хоккей, в течение 20 лет. Обычно он не остаётся лежать на льду, но в этот раз он остался. Он попытался встать и не смог», — приводит слова комментатора ведущий спортивных программ и новостей Грант Паульсен в своём аккаунте в соцсети.

Напомним, официальные сроки возвращения Овечкина в строй значатся как «с недели на неделю».

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