«Обычно он не лежит на льду». Комментатор «Кэпиталз» высказался о травме Овечкина

Комментатор матчей «Кэпиталз» Джо Бенинати заявил, что травма капитана «Вашингтона» Александра Овечкина получилась случайной, но россиянин получил серьёзный удар.

«Это был случайный, непредвиденный, неудачный контакт. Это было серьёзное столкновение. Я наблюдал за тем, как этот парень играет в хоккей, в течение 20 лет. Обычно он не остаётся лежать на льду, но в этот раз он остался. Он попытался встать и не смог», — приводит слова комментатора ведущий спортивных программ и новостей Грант Паульсен в своём аккаунте в соцсети.

Напомним, официальные сроки возвращения Овечкина в строй значатся как «с недели на неделю».