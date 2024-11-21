«Трактор» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 21 ноября, в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и ЦСКА. Встреча начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 ноября 2024, четверг. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет вторая встреча между командами в текущем сезоне. В первом матче 5 октября в Москве уверенную победу одержали челябинские хоккеисты со счётом 4:0.

ЦСКА одержал четыре победы подряд и после 26 матчей занимает пятое место в таблице Западной конференции.