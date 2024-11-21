«Трактор» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
Сегодня, 21 ноября, в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и ЦСКА. Встреча начнётся в 17:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Это будет вторая встреча между командами в текущем сезоне. В первом матче 5 октября в Москве уверенную победу одержали челябинские хоккеисты со счётом 4:0.
ЦСКА одержал четыре победы подряд и после 26 матчей занимает пятое место в таблице Западной конференции.
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