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Трактор — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
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Трактор — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

«Трактор» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 21 ноября, в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и ЦСКА. Встреча начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 ноября 2024, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет вторая встреча между командами в текущем сезоне. В первом матче 5 октября в Москве уверенную победу одержали челябинские хоккеисты со счётом 4:0.

Матч «Трактор» – ЦСКА 21 ноября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

ЦСКА одержал четыре победы подряд и после 26 матчей занимает пятое место в таблице Западной конференции.

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