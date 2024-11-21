Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Трактор — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный арбитр КХЛ Анисимов оценил уровень судейства в текущем сезоне

Главный арбитр КХЛ Анисимов оценил уровень судейства в текущем сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Главный арбитр Континентальной хоккейной лиги Алексей Анисимов оценил уровень судейства в текущем сезоне и заявил, что в этом году было рекордное количество новичков среди арбитров.

– Прошло два с половиной месяца с начала сезона. Как оцените уровень судейства?
– За это время было всё – и решения, которые нам не очень нравились, и их нужно было поправлять, и отличные решения, принимаемые на льду. Но самое главное – молодые ребята, которые к нам пришли, влились. С кем-то мы идём дальше, за кем-то будем следить в ВХЛ – они выдают определённый уровень, чего мы хотели. Сделали важный шаг и доверились молодым ребятам – думаю, за последние восемь лет у нас самое большое количество новичков в этом сезоне. Тот уровень, который мы ждём от арбитров, они показывают. Конечно, были две-три ситуации, когда понимали, что после видео нужно было принять более чёткое решение. Но в целом судьи – молодцы, двигаются вперёд, делают свою работу качественно и профессионально», — цитирует Анисимова пресс-служба лиги.

Материалы по теме
Эксклюзив
Леонид Вайсфельд прокомментировал резонансный победный гол «Локомотива» в ворота «Торпедо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android