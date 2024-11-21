Главный арбитр КХЛ Анисимов оценил уровень судейства в текущем сезоне

Главный арбитр Континентальной хоккейной лиги Алексей Анисимов оценил уровень судейства в текущем сезоне и заявил, что в этом году было рекордное количество новичков среди арбитров.

– Прошло два с половиной месяца с начала сезона. Как оцените уровень судейства?

– За это время было всё – и решения, которые нам не очень нравились, и их нужно было поправлять, и отличные решения, принимаемые на льду. Но самое главное – молодые ребята, которые к нам пришли, влились. С кем-то мы идём дальше, за кем-то будем следить в ВХЛ – они выдают определённый уровень, чего мы хотели. Сделали важный шаг и доверились молодым ребятам – думаю, за последние восемь лет у нас самое большое количество новичков в этом сезоне. Тот уровень, который мы ждём от арбитров, они показывают. Конечно, были две-три ситуации, когда понимали, что после видео нужно было принять более чёткое решение. Но в целом судьи – молодцы, двигаются вперёд, делают свою работу качественно и профессионально», — цитирует Анисимова пресс-служба лиги.