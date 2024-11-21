Маршан — об отставке Монтгомери из «Бостона»: мы подвели хорошего тренера и человека

Капитан «Бостона» Брэд Маршан прокомментировал отставку главного тренера Джима Монтгомери и заявил, что игроки команды подвели очень хорошего человека.

«Очень разочаровывающий день, и также очень расстраивает то, что это решение является отражением нашей игры. И этого можно было избежать. Самое сложное в этом то, что, если бы мы выполнили свою работу здесь, он всё ещё был бы здесь, поэтому мы чувствуем себя ужасно как команда, индивидуально, что мы подвели действительно хорошего тренера и действительно хорошего человека. Это повлияет не только на него, но и на его семью. Это паршивый день», — цитирует Маршана пресс-служба клуба.

Временно исполнять обязанности главного тренера «Брюинз» назначен ассистент Джо Сакко.