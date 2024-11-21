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Губернатор Самарской области проведёт встречу с болельщиками «Лады»

Губернатор Самарской области проведёт встречу с болельщиками «Лады»
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев проведёт встречу с болельщиками хоккейного клуба «Лада». Как сообщает пресс-служба тольяттинского клуба, на встрече будет обсуждаться будущее команды. Ранее губернатор заявил, что недоволен объёмами финансирования спортивных клубов в регионе.

Встреча состоится сегодня, 21 ноября, после матча с уфимским «Салаватом Юлаевым», который начнётся в 18:30 мск.

Ранее клуб имел проблемы с выплатой зарплат за октябрь. В середине ноября был уволен главный тренер Олег Браташ. Президент КХЛ Алексей Морозов заверил, что лиге предоставлены финансовые гарантии на три года для обеспечения стабильности клуба.

На данный момент «Лада» занимает восьмое место в Восточной конференции, одержав 10 побед в 26 матчах.

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