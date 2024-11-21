Подписано соглашение о строительстве ледовой арены и хоккейных площадок в Туле

20 ноября губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и председатель совета директоров ГК «Полипласт» Александр Шамсутдинов подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба хоккейного клуба АКМ. Соглашение направлено на развитие адаптивного спорта в Тульской области.

В рамках соглашения планируется создать открытые хоккейные площадки в Туле и Киреевске. Кроме того, в рамках софинансирования в областном центре будет построена тренировочная ледовая арена.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном вступлении тульского клуба АКМ в состав участников Континентальной хоккейной лиги. Отметим, что в прошлом сезоне АКМ впервые дошёл до финала Кубка Петрова, где проиграл альметьевскому «Нефтянику». В текущем сезоне ВХЛ АКМ располагается на шестой строчке в сводной турнирной таблице, набрав 36 очков после 26 встреч.