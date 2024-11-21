Тульский хоккейный клуб АКМ подал заявку на вступление в состав участников КХЛ

Руководство тульского хоккейного клуба АКМ подтвердило подачу заявки на вступление в состав участников КХЛ. Президент КХЛ Алексей Морозов отметил, что основной проблемой для включения тульского клуба в КХЛ является несоответствие стандартам лиги домашней арены, которая вмещает около 3000 зрителей. По регламенту КХЛ, минимальное количество мест — 5500 человек.

«Руководство клуба сообщает, что действительно уже подало заявку на вступление. При этом полностью согласны с комментарием президента лиги Морозова о несоответствии арены в Туле требованиям КХЛ. В настоящее время найден выход из данной ситуации: определён подрядчик и производятся расчёты для приведения Ледового дворца в Туле в соответствие с требованиями лиги.

Стоит отметить, что у клуба уже есть опыт подобной модернизации: всего за три месяца Ледовая арена в Первоуральске, где не было ремонта с 1968 года, была приведена в соответствие стандартам ВХЛ. Резервный вариант – возможное проведение матчей на аренах в Московской области. Руководство подчёркивает готовность АКМ к вступлению в КХЛ и финансово, и структурно, и кадрово», — цитирует ТАСС пресс-службу клуба.

Отметим, что в прошлом сезоне АКМ впервые дошёл до финала Кубка Петрова, где проиграл альметьевскому «Нефтянику». В текущем сезоне ВХЛ АКМ располагается на шестой строчке в сводной турнирной таблице, набрав 36 очков после 26 встреч.