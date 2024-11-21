«Авангард» в результате обмена с ЦСКА получил спортивные права на защитника Даниила Чайку

Хоккейный клуб «Авангард» в результате обмена с ХК ЦСКА получил спортивные права на 22-летнего защитника Даниила Чайку, сообщает пресс-служба омского клуба. Московский клуб получил денежную компенсацию.

Даниил Чайка – воспитанник ЦСКА, выступал в Северной Америке и в России – в системе московского клуба. В составе юниорской сборной в 2018 году завоевал Мировой кубок вызова, а в 2019-м – Кубок Глинки/Гретцки. В 2020 году привлекался в молодёжную сборную страны.

Всего в КХЛ Чайка принял участие в 11 матчах, в которых отметился заброшенной шайбой и результативной передачей с показателем полезности «-2».