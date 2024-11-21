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Жукенов — о словах Латышонка про 30 тысяч рублей в месяц: все бы смогли жить на эту сумму

Жукенов — о словах Латышонка про 30 тысяч рублей в месяц: все бы смогли жить на эту сумму
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Нападающий «Нефтехимика» Дмитрий Жукенов высказался о том, может ли он прожить на 30 тысяч рублей в месяц. Ранее голкипер «Зенита» Евгений Латышонок рассказал, что мог бы прожить на 30 тысяч рублей в месяц.

– Вратарь «Зенита» Латышонок сказал, что мог бы прожить на 30 тысяч рублей, если бы жил на базе. Смогли бы вы уложиться в такую сумму?
– Думаю, этого достаточно в любом городе. Смотря как жить. Конечно, не разгуляешься. Но человек всегда адаптируется к условиям. Так что все бы смогли жить на эту сумму, – цитирует Жукенова Metaratings.ru.

Ранее Латышонок заявил, что этой суммы ему хватило бы на проживание в месяц, если бы он жил один без семьи.

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