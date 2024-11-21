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Защитник Арсений Коромыслов завершил аренду в «Ладе» и вернулся в СКА

Защитник Арсений Коромыслов завершил аренду в «Ладе» и вернулся в СКА
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Защитник Арсений Коромыслов завершил аренду в «Ладе» и вернулся в СКА, сообщает пресс-служба петербургского клуба.

21-летний защитник начинал этот сезон в «Ладе» на правах аренды, где провёл 26 матчей, в которых набрал пять очков — забросил одну шайбу и отдал четыре результативные передачи.

Помимо этого, Коромыслов играл за «СКА-1946» в МХЛ и дважды становился обладателем Кубка Харламова — в 2022 и в 2024 годах. В прошедшем сезоне игрок провёл 18 игр в регулярном чемпионате и записал себе в актив три заброшенные шайбы и 13 результативных передач, набрав в сумме 16 очков. Сезон-2023/2024 защитник провёл преимущественно в ВХЛ. В 39 матчах за «СКА-Нева» записал в свой актив 13 (3+10) очков.

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