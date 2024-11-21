Канарейкин — о СКА: попадание в зону плей-офф не вызывает опасения

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин поделился ожиданиями от матча СКА с нижегородским «Торпедо» и заявил, что оба коллектива уверенно попадут в число участников плей-офф. Матч состоится сегодня, 21 ноября, в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:30 мск.

«Никакого опасения не вызывает попадание обеих команд в зону плей-офф. Безусловно, «Торпедо» ещё предстоит побороться. Что касается СКА, конечно, им хочется подняться с посева повыше, но самое главное – проработать все модели, детали, тактические аспекты, которые проповедует тренерский штаб Ротенберга.

Необходимо подвести игроков к плей-офф в оптимальной форме. Ещё более желательно – без травм. Безусловно, это очень большая работа для всего коллектива: тренерского коллектива, восстановительного центра, врачебных групп. Это всё вкупе работает на результат команды», – приводит слова Канарейкина «Советский спорт».

На данный момент СКА занимает четвёртое место в таблице Западной конференции КХЛ. Нижегородское «Торпедо» занимает восьмое место на Западе.