Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Трактор — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Канарейкин — о СКА: попадание в зону плей-офф не вызывает опасения

Канарейкин — о СКА: попадание в зону плей-офф не вызывает опасения
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин поделился ожиданиями от матча СКА с нижегородским «Торпедо» и заявил, что оба коллектива уверенно попадут в число участников плей-офф. Матч состоится сегодня, 21 ноября, в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:30 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Никакого опасения не вызывает попадание обеих команд в зону плей-офф. Безусловно, «Торпедо» ещё предстоит побороться. Что касается СКА, конечно, им хочется подняться с посева повыше, но самое главное – проработать все модели, детали, тактические аспекты, которые проповедует тренерский штаб Ротенберга.

Необходимо подвести игроков к плей-офф в оптимальной форме. Ещё более желательно – без травм. Безусловно, это очень большая работа для всего коллектива: тренерского коллектива, восстановительного центра, врачебных групп. Это всё вкупе работает на результат команды», – приводит слова Канарейкина «Советский спорт».

На данный момент СКА занимает четвёртое место в таблице Западной конференции КХЛ. Нижегородское «Торпедо» занимает восьмое место на Западе.

Материалы по теме
Официально
Защитник Арсений Коромыслов завершил аренду в «Ладе» и вернулся в СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android