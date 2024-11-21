Браташ: показалось, что моё увольнение из «Лады» не было инициативой гендиректора

Бывший главный тренер «Лады» Олег Браташ рассказал об увольнении из тольяттинского клуба.

— Для вас насколько неожиданно и как всё произошло?

— Воспринял философски. Значит, так надо. Самое главное, винить мне в себя не в чем. Выполнял свою работу профессионально и качественно, более того, у руководства клуба упрёков и претензий ко мне не было.

— Тем удивительнее воспринимается информация о вашей отставке. Как всё произошло?

— Меня вызвал генеральный директор Александр Чеботарёв и сказал, мол, так и так, но клуб решил прекратить со мной сотрудничество. При этом он меня поблагодарил за работу, добавив, что у него как у руководителя никаких вопросов по моей компетенции и уровню работы нет. Услышал только слова благодарности.

— Но что тогда могло стать причиной? Финансовый кризис, в который угодила «Лада», смена губернатора области?

— Мне сложно ответить, так как доподлинно причин не знаю, а оперировать догадками в таком сложном вопросе не хочу. Из нашего разговора с генеральным директором мне показалось, что это не его желание, не его инициатива.

— Проще говоря, чьё решение, вам неизвестно?

— Большего не могу сказать, так как за каждое слово отвечаю. У меня нет 100-процентной уверенности в причинах произошедшего, поэтому нет смысла озвучивать какие-то догадки.

— То есть, по сути, вы выслушали слова Чеботарёва, пожали руки и пошли домой собираться?

— Будем считать, что так и было. У меня к Чеботарёву никаких претензий нет. Мы отлично работали всё это время, — сказал Браташ в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Петру Терещенкову.