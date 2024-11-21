Браташ: турнирное положение «Лады» не было достаточным поводом для моей отставки

Бывший главный тренер «Лады» Олег Браташ заявил, что не считает своё увольнение связанным с плохим положением тольяттинского клуба в турнирной таблице.

— Вокруг вашей отставки появлялась различная информация, причём не на уровне слухов в телеграм-каналах, а на страницах прессы, которую принято считать центральной. В частности, звучало, что вы пять дней не появлялись на рабочем месте.

— В курсе. Первой мыслью было подать в суд. Это возмутительная клевета, порочащая мою репутацию. Такое, конечно, хорошо бы наказывать. Но, если честно, мне не хочется себя растрачивать на разборки со всякой мерзостью. Брезгливо. Понятно, что журналист действовал в чьих-то интересах, но проверять факты – это же профессиональная обязанность. Одно дело — просто поливать грязью, а другое — перевирать факты, которые легко установить. Ведь существуют видео и фотоматериалы, что ни одной тренировки я не пропустил. Это же легко проверить одним звонком.

— По ходу работы не раз появлялись вбросы о грядущей отставке, но вы давали результат. Возникает вопрос: если бы сейчас «Лада», как год назад в эти же сроки, шла на первом месте, то вы бы остались в Тольятти?

— Мы сейчас говорим о чём-то из области фантастики. Но, думаю, наше нынешнее турнирное положение не было достаточным поводом для отставки, — сказал Браташ в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Петру Терещенкову.