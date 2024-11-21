Браташ: в комплектование «Лады» меня не пускали. Если бы я участвовал, состав бы отличался

Бывший главный тренер «Лады» Олег Браташ заявил, что не участвовал в комплектовании состава тольяттинской команды.

— Если первое место на Востоке в ноябре для нынешней «Лады» вы называете фантастикой, а для прошлогоднего варианта «Лады» это было реальностью, то можно считать, что сейчас команда слабее с точки зрения комплектования?

— Не готов обсуждать тему комплектования, так как меня в этот процесс не пускали. Не моя зона ответственности. Довольствовался тем составом, который мне предоставляли. Если бы я принимал участие в трансферных вопросах, то состав бы отличался. Но это не проблема. Есть условия работы, которые я принял. Готов работать в любых условиях. Просто есть факторы, которые могут идти на пользу результату, а есть те, которые идут во вред, — сказал Браташ в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Петру Терещенкову.