Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Трактор — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Браташ: в комплектование «Лады» меня не пускали. Если бы я участвовал, состав бы отличался

Браташ: в комплектование «Лады» меня не пускали. Если бы я участвовал, состав бы отличался
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Лады» Олег Браташ заявил, что не участвовал в комплектовании состава тольяттинской команды.

— Если первое место на Востоке в ноябре для нынешней «Лады» вы называете фантастикой, а для прошлогоднего варианта «Лады» это было реальностью, то можно считать, что сейчас команда слабее с точки зрения комплектования?
— Не готов обсуждать тему комплектования, так как меня в этот процесс не пускали. Не моя зона ответственности. Довольствовался тем составом, который мне предоставляли. Если бы я принимал участие в трансферных вопросах, то состав бы отличался. Но это не проблема. Есть условия работы, которые я принял. Готов работать в любых условиях. Просто есть факторы, которые могут идти на пользу результату, а есть те, которые идут во вред, — сказал Браташ в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Петру Терещенкову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Олегом Браташом читайте на «Чемпионате»:
«Без отставки и не узнал бы, как меня любили в Тольятти». Интервью с Олегом Браташом
Эксклюзив
«Без отставки и не узнал бы, как меня любили в Тольятти». Интервью с Олегом Браташом
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android