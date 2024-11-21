The Hockey News рассказал, может ли «Монреаль» выкупить контракт Демидова со СКА

Журналистка The Hockey News Карина Хейнс заявила, что «Монреалю» придётся подождать завершения контракта Ивана Демидова со СКА. Форвард был выбран канадским клубом на прошедшем драфте под общим пятым номером.

«Нет простого способа для пятого номера драфта Ивана Демидова отправиться в Северную Америку до окончания его контракта в КХЛ. Другими словами, если бы контракт со СКА был расторгнут по обоюдному согласию, Демидов был бы свободен как птица присоединиться к „Канадиенс“, но не было никаких признаков того, что СКА был бы склонен отпускать перспективного игрока. Наоборот, были сообщения о том, что молодой игрок отказывался подписывать продление контракта, и не раз. „Монреаль“не может просто так наброситься на СКА, чтобы выкупить контракт Демидова.

«Монреалю» и его болельщикам придётся набраться терпения, по контракту молодой россиянин связан со СКА до 31 мая 2025 года. В этом сезоне болельщикам «Канадиенс» придётся довольствоваться лучшими моментами Демидова, которые они смогут найти онлайн, когда будет играть СКА», — цитирует журналиста The Hockey News.