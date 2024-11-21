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Патрик Лайне впервые после травмы провёл ледовую тренировку с «Монреалем»

Патрик Лайне впервые после травмы провёл ледовую тренировку с «Монреалем»
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Нападающий «Монреаля» Патрик Лайне впервые после предсезонной травмы провёл ледовую тренировку с командой. Форвард получил травму в одном из предсезонных матчей в сентябре и по срокам выбыл на два-три месяца. Финн пополнил состав канадского клуба в межсезонье.

«Я ожидаю, что ему понадобится некоторое время, чтобы вернуться в строй. Мы не знаем точные сроки, когда он сможет сыграть. Две недели? Мы не знаем, так что посмотрим, как всё пойдёт», — сообщил главный тренер «Монреаля» Мартен Сан-Луи.

Напомним, в начале первого периода предсезонного матча с «Торонто Мэйпл Лифс» (1:2) Патрик Лайне пошёл в обводку на чужой синей линии и получил удар в колено от нападающего «листьев» Седрика Пэра, после чего смог покинуть площадку лишь при помощи медицинского персонала.

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