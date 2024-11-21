Дементьев: СМИ не осознают, какие преграды могут стоять перед Овечкиным

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался о травме российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

— Конечно, травма Овечкина, лучшего снайпера не только «Вашингтона», но и всей лиги, это серьёзная потеря. Насколько он хорошо сможет восстановиться и потеряет ли темп — это мы узнаем только после его выхода на лёд и участия в матчах.

— Насколько обидно, что такая ситуация произошла с Овечкиным именно тогда, когда он набрал такой ход?

— Вот именно поэтому я и не хотел давать никаких прогнозов по поводу его возможности побить рекорд Гретцки. Потому что это тот момент, которого можно и нужно максимально избегать. Но средства массовой информации толкают эту тему, продвигают её вперёд, совершенно не осознавая, какие преграды, в том числе травмы, могут встать на этом пути. Поэтому нужно спокойнее относиться к возможностям, ведь даже отправляясь на машине в долгий путь, нужно быть готовым к тому, что может кончиться бензин или сломаться какая-то деталь, — приводит слова Дементьева «РБ Спорт».