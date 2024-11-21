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Нападающий Эмиль Галимов покинул СКА и перешёл в «Авангард»

Нападающий Эмиль Галимов покинул СКА и перешёл в «Авангард»
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Нападающий Эмиль Галимов покинул СКА и продолжит карьеру в омском «Авангарде» в обмен на денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.

В текущем сезоне Галимов не провёл ни одного матча. В прошлом сезоне форвард сыграл 20 встреч в регулярке и восемь – в плей-офф, набрав 7 (2+5) очков.

Напомним, ранее появилась информация, что из клуба с берегов Невы в омскую команду перешёл голкипер Никита Серебряков.

После 26 матчей «Авангард» набрал 22 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. В следующей встрече «ястребы» сыграют с «Адмиралом» 22 ноября.

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