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В «Авангарде» рассказали о приходе в клуб нападающего Эмиля Галимова

В «Авангарде» рассказали о приходе в клуб нападающего Эмиля Галимова
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Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков прокомментировал приход в клуб нападающего Эмиля Галимова. Ранее форвард выступал за СКА.

«Эмиль Галимов – техничный нападающий, способный одинаково полезно сыграть как в защите, так и в нападении. Для него интересы команды всегда превыше всего, о чём говорит его показатель полезности почти за 600 матчей в КХЛ. Кроме того, он крайне мотивирован вернуться на прежний уровень, ему есть что доказывать, и поэтому мы не сомневаемся, что увидим от Эмиля на льду максимальную самоотдачу», — приводит слова Чистякова пресс-служба «Авангарда».

В текущем сезоне Галимов не провёл ни одного матча. В прошлом сезоне форвард сыграл 20 встреч в регулярке и восемь – в плей-офф, набрав 7 (2+5) очков.

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