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Давыдов назвал команды КХЛ, которые будут бороться за плей-офф на Востоке

Давыдов назвал команды КХЛ, которые будут бороться за плей-офф на Востоке
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Трёхкратный олимпийский чемпион, экс-капитан московского «Динамо» Виталий Давыдов рассказал, что «Сибирь», «Нефтехимик», «Адмирал» и «Лада» будут бороться за плей-офф в Восточной конференции, и оценил игру новосибирского клуба в нынешнем сезоне.

«Я скажу, что «Сибири» будет тяжело зацепиться за плей-офф. Челябинск, Казань, Екатеринбург, Магнитка и Омск по качеству состава — на две головы выше, Уфа — на одну голову.

За две оставшиеся путёвки будут спорить Нижнекамск, Новосибирск и, возможно, Владивосток с Тольятти. Причём соперники помоложе — у «Сибири» возрастной состав, не вижу молодёжи, что на финише может сказаться. Для меня загадка, что пока «Сибирь» выше того же «Авангарда». Омск засыпает всех трансферами, а Новосибирск — в тени», — приводит слова Давыдова Russia-Hockey.

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