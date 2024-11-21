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Вынесен приговор бывшему гендиректору «СКА Арена» за растрату

Вынесен приговор бывшему гендиректору «СКА Арена» за растрату
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Суд приговорил бывшего генерального директора ООО «СКА Арена» Игоря Забирана к 7,5 года колонии за растрату. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, арест Забирана был произведён ещё в апреле 2024 года. Сообщалось, что в конце 2019 года Игорь Забиран возглавил компанию «СКА Арена», с которой город подписал концессионное соглашение на строительство одноимённого спортивного комплекса. Тогда предполагалось, что речь идёт о реконструкции старого здания СКК, но 31 января при демонтаже кровли сооружение практически полностью разрушилось, в результате чего погиб рабочий.

Напомним, на «СКА Арене» в декабре 2024 года пройдёт Кубок Первого канала.

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