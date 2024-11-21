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«Нефтехимик» расторг контракт с чешским защитником Лукашем Клоком

«Нефтехимик» расторг контракт с чешским защитником Лукашем Клоком
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«Нефтехимик» по соглашению сторон расторг контракт с чешским защитником Лукашем Клоком, сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

Игрок обороны дебютировал в составе «Нефтехимика» в сезоне-2021/2022 и сыграл 136 матчей, набрав в них 67 (9+58) очков.

Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги 29-летний защитник провёл 190 матчей, в которых забросил 10 шайб и отдал 61 результативную передачу с показателем полезности «-50».

Напомним, «Нефтехимик» в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ занимает седьмую строчку. Команда Олега Леонтьева набрала 28 очков после 30 встреч. В следующем матче нижнекамцы сыграют с «Салаватом Юлаевым» 23 ноября.

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