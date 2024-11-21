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«Жить надо по средствам». Фетисов — о финансовых проблемах «Лады» в сезоне

«Жить надо по средствам». Фетисов — о финансовых проблемах «Лады» в сезоне
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о финансовых проблемах «Лады» в нынешнем сезоне КХЛ.

«Это проблемы Континентальной хоккейной лиги, они должны всё это гарантировать. У КХЛ есть фонд, который страхует такие вещи на всякий случай. Но, с другой стороны, жить надо по средствам. Это совершенно очевидно», — приводит слова Фетисова «ВсеПроСпорт».

Ранее клуб имел проблемы с выплатой зарплат за октябрь. В середине ноября был уволен главный тренер Олег Браташ. Президент КХЛ Алексей Морозов заверил, что лиге предоставлены финансовые гарантии на три года для обеспечения стабильности клуба.

На данный момент «Лада» занимает восьмое место в Восточной конференции, одержав 10 побед в 26 матчах.

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