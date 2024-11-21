Президент ИИХФ Люк Тардиф высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф прокомментировал погоню российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Он должен побить этот рекорд, но травмы могут помешать ему это сделать», — приводит слова Тардифа «РИА Новости Спорт».

Овечкину осталось забросить 27 шайб, чтобы превзойти достижение Уэйна Гретцки и установить новый рекорд НХЛ.

Напомним, всего в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Александр Овечкин провёл 18 матчей, в которых забросил 15 шайб и отдал 10 результативных передач с показателем полезности «+15».