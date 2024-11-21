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Форвард «Амура» Барулин: мы прошли все стадии: отрицание, торг… Ужасное состояние

Форвард «Амура» Барулин: мы прошли все стадии: отрицание, торг… Ужасное состояние
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Нападающий «Амура» Владислав Барулин рассказал о серии поражений команды, которая составляет 14 матчей.

«Мы прошли все стадии: отрицание, торг и так далее. Ужасное состояние. Радость приносят только победы, а их пока нет, долго нет. Мы делаем всё, чтобы подняться с этого дна, где мы оказались. Это даёт мотивацию не впадать в уныние. У нас сменился главный тренер, это тоже встряска, сейчас кого-то из ребят расторгают, кого-то могут поменять. Немного новые эмоции. У нас сейчас как будто новая глава началась, всё с чистого листа», — приводит слова Барулина «ВсеПроСпорт».

Вчера, 20 ноября, в Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и «Амуром». Крупную победу одержали красно-белые со счётом 7:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2024, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
7 : 3
Амур
Хабаровск
1:0 Рубцов (Пашин, Савиков) – 03:09 (5x4)     2:0 Пашин (Чайковски) – 10:23 (5x5)     3:0 Ружичка (Пашин) – 16:01 (5x5)     3:1 Балдаев (Ли, Гальченюк) – 16:24 (5x5)     4:1 Савиков (Ружичка, Голдобин) – 33:36 (5x5)     5:1 Беляев (Голдобин, Орлов) – 39:07 (5x5)     6:1 Морозов (Голдобин, Савиков) – 39:25 (5x5)     6:2 Барулин (Ли, Бродхёрст) – 46:48 (5x4)     7:2 Голдобин (Порядин, Вишневский) – 47:19 (5x5)     7:3 Коротких (Брынцев, Дюрандо) – 48:32 (5x5)    
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