Форвард «Амура» Барулин: мы прошли все стадии: отрицание, торг… Ужасное состояние

Нападающий «Амура» Владислав Барулин рассказал о серии поражений команды, которая составляет 14 матчей.

«Мы прошли все стадии: отрицание, торг и так далее. Ужасное состояние. Радость приносят только победы, а их пока нет, долго нет. Мы делаем всё, чтобы подняться с этого дна, где мы оказались. Это даёт мотивацию не впадать в уныние. У нас сменился главный тренер, это тоже встряска, сейчас кого-то из ребят расторгают, кого-то могут поменять. Немного новые эмоции. У нас сейчас как будто новая глава началась, всё с чистого листа», — приводит слова Барулина «ВсеПроСпорт».

Вчера, 20 ноября, в Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и «Амуром». Крупную победу одержали красно-белые со счётом 7:3.