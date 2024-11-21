«Он сам был за переход в другой клуб». Черкас — о трансфере Серебрякова в «Авангард»

Бывший вратарь СКА Сергей Черкас высказался о скором переходе голкипера армейского клуба Никиты Серебрякова в «Авангард».

– Правильное ли это решение от СКА?

– Я считаю, что СКА сделал хороший обмен, освободив, грубо говоря, деньги. Тренерский штаб имеет двух молодых вратарей, думаю, они и будут играть.

– Самому Серебрякову стоило уходить из СКА?

– В ситуации, когда Серебряков не играет, агент и он сам не хотят потерять квалификацию, просидеть целый сезон. Думаю, он сам был за переход в другой клуб, чтобы перезагрузиться. Может быть, это могло и раньше состояться, но контракт у Серебрякова большой, и только некоторые команды могли бы его повторить, — приводит слова Черкаса «Спорт день за днём».