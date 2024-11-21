Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Трактор — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Он сам был за переход в другой клуб». Черкас — о трансфере Серебрякова в «Авангард»

«Он сам был за переход в другой клуб». Черкас — о трансфере Серебрякова в «Авангард»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший вратарь СКА Сергей Черкас высказался о скором переходе голкипера армейского клуба Никиты Серебрякова в «Авангард».

– Правильное ли это решение от СКА?
– Я считаю, что СКА сделал хороший обмен, освободив, грубо говоря, деньги. Тренерский штаб имеет двух молодых вратарей, думаю, они и будут играть.

– Самому Серебрякову стоило уходить из СКА?
– В ситуации, когда Серебряков не играет, агент и он сам не хотят потерять квалификацию, просидеть целый сезон. Думаю, он сам был за переход в другой клуб, чтобы перезагрузиться. Может быть, это могло и раньше состояться, но контракт у Серебрякова большой, и только некоторые команды могли бы его повторить, — приводит слова Черкаса «Спорт день за днём».

Материалы по теме
Эксклюзив
Агент Серебрякова подтвердил информацию о переходе вратаря из СКА в «Авангард»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android