«Не уверен, что они не будут болтаться внизу». Плющев — о заявке АКМ в КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев отреагировал на заявку клуба АКМ о вступлении в КХЛ.

«Эта информация уже была. Вопрос только в том, что у классика есть выражение: «Мало уметь, надо мочь». Войти в КХЛ по тем позициям, которые существуют, легко. Заплатите сколько нужно, а может, и чуть больше, — и вы в КХЛ.

Но как вы будете выглядеть в КХЛ? Я не уверен, что команда, которая сейчас в ВХЛ, сможет быть конкурентоспособной в КХЛ. Даже с невысоким уровнем мастерства КХЛ. Войти в лигу и болтаться внизу – не знаю, может, у кого-то и есть такое желание, но это уже не мои проблемы. Вопрос в спортивной составляющей.

Если ты хочешь куда-то войти, значит, хочешь что-то доказать. Я не уверен, что тут кто-то захочет что-то доказать. Не берусь обсуждать историю со стадионом. Я не уверен, что АКМ в сегодняшнем состоянии сможет создать конкуренцию, чтобы не болтаться внизу турнирной таблицы КХЛ», — цитирует Плющева «Советский спорт».