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Трактор — ЦСКА. Прямая трансляция
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16:50 Мск
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Трактор — ЦСКА, результат матча 21 ноября 2024, счёт 5:2, КХЛ 2024-2025

«Трактор» дома одолел ЦСКА и прервал четырёхматчевую победную серию армейского клуба
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В Челябинске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 ноября 2024, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Дроздов (Провольнев, Каменев) – 03:51 (5x5)     1:1 Блажиевский (Светлаков, Кравцов) – 06:36 (5x5)     1:2 Соркин (Нестеров) – 45:16 (5x5)     2:2 Кадейкин (Тертышный) – 45:56 (5x5)     3:2 Шабанов (Кадейкин) – 46:30 (5x5)     4:2 Светлаков (Кравцов) – 50:04 (4x4)     5:2 Кадейкин (Телегин, Блажиевский) – 50:44 (4x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На четвёртой минуте первого периода Иван Дроздов с передач Владислава Провольнева и Владислава Каменева открыл счёт во встрече. На седьмой минуте периода Артём Блажиевский с передач Андрея Светлакова и Виталия Кравцова сделал счёт равным.

На шестой минуте третьего периода Максим Соркин с передачи Никиты Нестерова вновь вывел ЦСКА вперёд. Спустя 40 секунд Александр Кадейкин с передачи Никиты Тертышного сделал счёт 2:2. На седьмой минуте периода Максим Шабанов с передачи Александра Кадейкина впервые во встрече вывел хозяев вперёд. На 11-й минуте периода Андрей Светлаков и Александр Кадейкин сделали счёт 5:2.

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