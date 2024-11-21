«Трактор» дома одолел ЦСКА и прервал четырёхматчевую победную серию армейского клуба

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В Челябинске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

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На четвёртой минуте первого периода Иван Дроздов с передач Владислава Провольнева и Владислава Каменева открыл счёт во встрече. На седьмой минуте периода Артём Блажиевский с передач Андрея Светлакова и Виталия Кравцова сделал счёт равным.

На шестой минуте третьего периода Максим Соркин с передачи Никиты Нестерова вновь вывел ЦСКА вперёд. Спустя 40 секунд Александр Кадейкин с передачи Никиты Тертышного сделал счёт 2:2. На седьмой минуте периода Максим Шабанов с передачи Александра Кадейкина впервые во встрече вывел хозяев вперёд. На 11-й минуте периода Андрей Светлаков и Александр Кадейкин сделали счёт 5:2.