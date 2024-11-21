Нападающий «Трактора» Кадейкин оформил пятый дубль в текущем сезоне

Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин во встрече с ЦСКА забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Для 31-летнего форварда это уже пятый дубль в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги. Ранее Кадейкин забивал два гола в ворота «Салавата Юлаева», «Авангарда» (дважды) и «Адмирала».

В Челябинске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.