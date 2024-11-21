Стала известна первая тройка нападения «Вашингтона» без травмированного Овечкина

Журналист Том Гулитти на своей странице в социальной сети Х опубликовал первую тройку нападения «Вашингтон Кэпиталз» без травмированного Александра Овечкина.

Первая тройка нападения выглядит так: Эндрю Манджапане — Дилан Строум — Алексей Протас.

Напомним, Овечкин получил повреждение в результате столкновения коленом в третьем периоде с форвардом «Юты» Джеком Макбэйном. Россиянин покинул лёд с помощью партнёров, а позже ушёл в раздевалку.

Всего в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Александр Овечкин провёл 18 матчей, в которых забросил 15 шайб и отдал 10 результативных передач с показателем полезности «+15».