Форвард СКА Толчинский забил впервые за месяц, это его четвёртый гол в сезоне
Поделиться
В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимает на своём льду нижегородское «Торпедо». Идёт первый период, счёт – 2:0 в пользу хозяев.
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Перерыв
3 : 0
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Толчинский (Алистров, Глотов) – 04:53 (5x5) 2:0 Плотников (Деанджело, Григоренко) – 09:09 (5x4) 3:0 Григоренко (Деанджело, Плотников) – 14:57 (5x5)
На пятой минуте стартового игрового отрезка Сергей Толчинский с передач Владимира Алистрова и Василия Глотова открыл счёт во встрече.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
29-летний Толчинский забил в нынешнем сезоне впервые с 21 октября. Тогда нападающий поразил ворота «Витязя». Всего в нынешнем сезоне Сергей забросил четыре шайбы и отдал три результативные передачи.
Комментарии
- 21 ноября 2024
-
20:16
-
20:09
-
19:53
-
19:45
-
19:40
-
19:26
-
19:17
-
19:00
-
18:40
-
18:23
-
18:05
-
17:47
-
17:30
-
17:22
-
17:09
-
16:50
-
16:36
-
16:20
-
16:13
-
16:09
-
15:55
-
15:50
-
15:30
-
15:20
-
15:00
-
14:40
-
14:10
-
13:57
-
13:31
-
12:40
-
12:20
-
12:00
-
11:40
-
11:20
-
10:45