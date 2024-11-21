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СКА — Торпедо. Прямая трансляция
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Форвард СКА Толчинский забил впервые за месяц, это его четвёртый гол в сезоне

Форвард СКА Толчинский забил впервые за месяц, это его четвёртый гол в сезоне
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В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимает на своём льду нижегородское «Торпедо». Идёт первый период, счёт – 2:0 в пользу хозяев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Перерыв
3 : 0
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Толчинский (Алистров, Глотов) – 04:53 (5x5)     2:0 Плотников (Деанджело, Григоренко) – 09:09 (5x4)     3:0 Григоренко (Деанджело, Плотников) – 14:57 (5x5)    

На пятой минуте стартового игрового отрезка Сергей Толчинский с передач Владимира Алистрова и Василия Глотова открыл счёт во встрече.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

29-летний Толчинский забил в нынешнем сезоне впервые с 21 октября. Тогда нападающий поразил ворота «Витязя». Всего в нынешнем сезоне Сергей забросил четыре шайбы и отдал три результативные передачи.

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