Форвард СКА Толчинский забил впервые за месяц, это его четвёртый гол в сезоне

В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимает на своём льду нижегородское «Торпедо». Идёт первый период, счёт – 2:0 в пользу хозяев.

На пятой минуте стартового игрового отрезка Сергей Толчинский с передач Владимира Алистрова и Василия Глотова открыл счёт во встрече.

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29-летний Толчинский забил в нынешнем сезоне впервые с 21 октября. Тогда нападающий поразил ворота «Витязя». Всего в нынешнем сезоне Сергей забросил четыре шайбы и отдал три результативные передачи.